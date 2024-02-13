В «Москве-Сити» сломались лифты

В башне «Федерация» перестали работать лифты и эскалаторы

Лифты и эскалаторы перестали работать в самой высокой башне «Москва-Сити» — «Федерация». Об этом сообщает Telegram-канал MSK1.ru.

Отмечается, что на первом этаже 101-этажного здания собралось множество людей. Поломка возникла из-за рабочих. Они задели проводку в магазине «Азбука вкуса», из-за чего запустилась пожарная сигнализация, которая блокирует лифты.

По словам очевидцев, в здании закрыта пожарная лестница, поэтому находящимся в здании сложно спуститься с верхних этажей. Позднее стало известно, что лифты заработали.

Ранее в Москве лифт с женщиной упал в доме на юго-востоке Москвы на Краснодарской улице. О произошедшем сообщили очевидцы. На место происшествия выехали сотрудники скорой помощи и спасатели.