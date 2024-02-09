В Москве упал лифт с женщиной

На юго-востоке Москвы упал лифт с женщиной внутри

Лифт с женщиной внутри упал на юго-востоке Москвы, передает издание Baza в Telegram-канале.

О произошедшем сообщили очевидцы. По их словам, состояние жительницы столицы уточняется, при этом она подает признаки жизни. Инцидент произошел в доме на Краснодарской улице. На место выехали сотрудники скорой помощи и спасатели.

Ранее в столице грузовой лифт с женщиной и трехлетним ребенком упал в шахту дома 121 по Южнобутовской улице в Южном Бутове. Жильцы серьезно не пострадали и смогли выбраться из шахты.

Также ранее лифт с подростком упал в многоэтажном доме на юго-востоке Москвы, на улице Верхние Поля. Кабина упала с 11-го этажа на шестой. Находившегося в ней подростка госпитализировали с переломом ноги.