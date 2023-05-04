Лифт с подростком упал в Москве
В Москве на улице Верхние Поля упал лифт с подростком с 11-го этажа
В многоэтажном доме на юго-востоке Москвы упал лифт. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Уточняется, что ЧП произошло на улице Верхние Поля. По данным издания, кабина упала с 11-го этажа на шестой. Внутри лифта находился подросток, его госпитализировали с переломом ноги.
В ноябре 2022 года инцидент с лифтом произошел в жилом доме в Иркутске. Тогда лифтовая кабина с мужчиной, женщиной и ребенком сорвалась с четвертого этажа. Сообщалось, что никто из людей, находящихся в лифте, значительно не пострадал.
В июне прошлого года в Мытищах в одном из многофункциональных центров (МФЦ) с первого этажа на цокольный упал лифт. В результате происшествия пострадали пять человек.