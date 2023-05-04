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21:55, 4 мая 2023Среда обитания

Лифт с подростком упал в Москве

В Москве на улице Верхние Поля упал лифт с подростком с 11-го этажа

Фото: Anton Vaganov / Reuters

В многоэтажном доме на юго-востоке Москвы упал лифт. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Уточняется, что ЧП произошло на улице Верхние Поля. По данным издания, кабина упала с 11-го этажа на шестой. Внутри лифта находился подросток, его госпитализировали с переломом ноги.

В ноябре 2022 года инцидент с лифтом произошел в жилом доме в Иркутске. Тогда лифтовая кабина с мужчиной, женщиной и ребенком сорвалась с четвертого этажа. Сообщалось, что никто из людей, находящихся в лифте, значительно не пострадал.

В июне прошлого года в Мытищах в одном из многофункциональных центров (МФЦ) с первого этажа на цокольный упал лифт. В результате происшествия пострадали пять человек.

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Марина Совина
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