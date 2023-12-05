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12:57, 5 декабря 2023Среда обитания

В Москве упал лифт с женщиной и трехлетним ребенком

В московском Южном Бутове лифт с женщиной и трехлетним ребенком упал в подвал

Фото: Unsplash

В московском районе Южное Бутово грузовой лифт с женщиной и трехлетним ребенком упал в шахту. Об этом сообщает «360» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Лифт упал по адресу улица Южнобутовская, дом 121, подъезд восемь. Отмечается, что пострадавшие серьезно не пострадали, они находятся в сознании и смогли выбраться из шахты. Спасателей вызвал муж женщины. Он рассказал, что ему позвонила жена и попросила о помощи. Самого мужчины на месте происшествия не было.

В настоящее время уточняются подробности произошедшего. Специальные службы приехали для оказания помощи и установления точных причин произошедшего.

Ранее в больнице в Перми с четвертого этажа упал и сорвался в шахту лифт с несколькими пациентами. Администрация больницы не могла открыть двери упавшего лифта около получаса. Пассажирам пришлось выбираться самостоятельно.

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      Мария Черкасова
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