В Палестине указали на желание Израиля вытолкнуть людей из Рафаха в Египет

Министр соцразвития Палестины: Израиль хочет вытолкнуть людей из Рафаха в Египет

Израиль, нанося удары на юге сектора Газа в Рафахе, хочет вытолкнуть людей в Египет. На такое желание израильской стороны в комментарии «Ленте.ру» указал министр социального развития Палестины и член Исполнительного комитета Организации освобождения Палестины (ООП) Ахмад Мадждалани.

Он отметил, что количество беженцев, которые прибыли в район Рафаха, достигло 1,4 миллиона человек, что при населении всего 300 тысяч человек — значительная цифра.

«Это еще раз показало, что израильское командование хочет решать проблемы только силой. Цель израильтян состояла в том, чтобы большое количество палестинцев были вынуждены пересечь египетскую границу, вытолкнуть их на египетскую территорию», — сказал политик на полях XIII Ближневосточной конференции дискуссионного клуба «Валдай».

Мадждалани подчеркнул необходимость предоставить гуманитарную помощь и временное жилье для 1,4 миллиона человек и «дать им возможность жить».

Ранее президент США Джо Байден предостерег Израиль от вторжения в город Рафах и заявил, что США не поддержат любую операцию Израиля, которая не учитывает безопасность палестинцев. Американский лидер также высказал резкую критику в адрес боевых действий Израиля в секторе Газа.