В Польше увеличат численность вооруженных сил

Минобороны Польши заявил об увеличении численности армии до 220 тысяч человек

Численность польских вооруженных сил будет доведена до 220 тысяч человек к концу 2024 года. Об этом заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире телеканала Polstat, передает издание Do Rzeczy.

«Я считаю, что у нас есть огромное пространство для увеличения [армии] в виде активного резерва», — отметил глава минобороны. Он также подчеркнул, что численность армии будет увеличиваться с каждым годом.

Косиняк-Камыш раскритиковал предыдущее правительство консервативной партии «Право и справедливость» за «гигантское бездействие» в вопросе развития вооруженных сил. На ноябрь 2023 года, согласно заявлению бывшего министра обороны Мариуша Блащака, в польской армии служило до 193 тысяч человек, а ее численность планировалось довести до 300 тысяч только к 2035 году.

Ранее сообщалось, что в Польше посчитали ситуацию на Украине критической. При этом бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак подчеркнул, что к этому привели действия киевских властей.