Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:18, 13 февраля 2024Мир

В Польше увеличат численность вооруженных сил

Минобороны Польши заявил об увеличении численности армии до 220 тысяч человек

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Численность польских вооруженных сил будет доведена до 220 тысяч человек к концу 2024 года. Об этом заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире телеканала Polstat, передает издание Do Rzeczy.

«Я считаю, что у нас есть огромное пространство для увеличения [армии] в виде активного резерва», — отметил глава минобороны. Он также подчеркнул, что численность армии будет увеличиваться с каждым годом.

Косиняк-Камыш раскритиковал предыдущее правительство консервативной партии «Право и справедливость» за «гигантское бездействие» в вопросе развития вооруженных сил. На ноябрь 2023 года, согласно заявлению бывшего министра обороны Мариуша Блащака, в польской армии служило до 193 тысяч человек, а ее численность планировалось довести до 300 тысяч только к 2035 году.

Ранее сообщалось, что в Польше посчитали ситуацию на Украине критической. При этом бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак подчеркнул, что к этому привели действия киевских властей.

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Попов
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные захватили редкие дроны ВСУ. Что известно об этих беспилотниках?

      В Москве произошел пожар на заводе МиГ

      В Сенате США заявили о готовности принять законопроект о помощи Украине

      Лавров заявил об отсутствии доверия к Швейцарии как к посреднику по Украине

      Российская авиакомпания объявила распродажу билетов ко Дню святого Валентина

      На Украине вышла из строя крупная ТЭС

      Украина выпустила по российским позициям три ракеты HIMARS

      Стало известно о мощном ударе по полигону с бойцами ВСУ на донецком направлении

      У российского чиновника отняли четыре квартиры

      Осужденный за педофилию режиссер «Ералаша» рассказал о жизни на СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше