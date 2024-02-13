В России допустили снижение лимита беспошлинных онлайн-покупок за рубежом

В РФ допустили снижение лимита беспошлинных онлайн-покупок зарубежных товаров

Российские власти обсуждают варианты снижения лимита беспошлинных покупок в зарубежных интернет-магазина с нынешней тысячи евро до 200-500 евро, а также его отмены, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом дискуссии.

Согласно их данным, понижение порога до 500 евро допускают в Минпромторге, до 200 евро считают нужным опустить его в Минфине и Федеральной таможенной службе (ФТС), а Минэкономразвития «скорее против отмены порога», но взяло паузу для изучения вопроса. Ожидается, что окончательное решение примет правительство.

Мера была введена весной 2022 года для поддержания наполняемости рынка потребительских товаров на фоне перестройки импортерами логистических цепочек и в дальнейшем продлевалась сроком на полгода. Нынешнее правило, утверждаемое всеми пятью странами ЕАЭС, действует до 1 апреля. Отмечается, что, если до этого дня не будет принято общее решение по вопросу, порог автоматически снизят до 200 евро (его величины с января 2020 года).

Представители рынка, выступающие за сохранение действующего лимита, считают, что его снижение приведет к росту цен товаров на 5–15 процентов и сокращению продаж, говорится в материале. Так, в СDEK.Shopping отметили, что доля товаров, которые облагаются пошлиной при текущем пороге, составляет менее 20 процентов от общего количества заказов, а отмена или снижение порога беспошлинного ввоза негативно отразится на российских клиентах компании, большинство которых проживают в регионах. Там подчеркнули, что из-за того, что импортозамещение достигнуто еще не во всех категориях товаров, сохраняется высокий спрос на те из них, аналогов которых еще нет на российском рынке.