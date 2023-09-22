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19:05, 22 сентября 2023Экономика

В России приготовились продлить повышенный лимит беспошлинного ввоза товаров

Кабмин РФ поддержит продление лимита беспошлинного ввоза товаров в тысячу евро

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Правительство России готово поддержать продление до 1 апреля 2024 года действия лимита в тысячу евро для беспошлинного ввоза товаров физлицами в ЕАЭС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы к проекту федерального бюджета.

Мера была введена в марте 2022 года для поддержания наполняемости рынка потребительских товаров на фоне перестройки импортерами логистических цепочек. Весной текущего года срок ее действия продлили на полгода, до 1 октября.

Порог стоимости был временно повышен в пять раз, при этом предельный вес посылки сохранили на уровне 31 килограмма. Если стоимость или вес товаров превышает лимит, заказчику придется оплачивать пошлину в размере 15 процентов от стоимости, но не менее 2 евро за каждый килограмм превышения.

Ранее в России обсуждалось возвращение порога беспошлинных покупок в зарубежных интернет-магазинах к 200 евро. По словам члена думского комитета по малому и среднему предпринимательству Наталии Полуяновой, такое предложение продиктовано необходимостью поддержать отечественных предпринимателей.

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    Дмитрий Воронин
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