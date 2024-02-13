Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:42, 13 февраля 2024Мир

В России обвинили США в попытке скрыть грязные схемы в Африке

Посольство РФ: Госдеп США пытается скрыть правду о своих грязных схемах в Африке

Фото: Unsplash.com

Посольство России в Вашингтоне в Telegram-канале обвинило Госдепартамент США в попытка скрыть правду о своих грязных схемах в Африке путем голословных утверждений в адрес Москвы.

В дипмиссии обратили внимание на публикацию Госдепа о том, что российские спецслужбы якобы распространяли данные о деятельности Соединенных Штатов и Европы на африканском континенте. Это было названо частью «антизападной кампании Москвы», направленной против инициатив в сфере здравоохранения.

«Голословные утверждения, которые американская сторона старается выдать за истину в последней инстанции, преследуют единственную цель - скрыть неприглядную правду о грязных схемах США в данной части света», — подчеркнули в посольстве.

Там напомнили, что обличительные факты о деятельности США официально озвучивались российскими представителями. Дипмиссия уточнила, что Вашингтон обеспокоен развивающимся сотрудничеством России с африканскими государствами, это стало причиной надуманных обвинений.

Ранее помощник госсекретаря США по делам Африки Молли Фи заявила, что Вашингтон опасается сотрудничества России и Африки. По ее словам, Соединенные Штаты не возражают против диверсификации партнерских связей африканских стран.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Карлсон исключил победу Украины в конфликте с Россией

      Стало известно о повреждении ТЭС в украинском городе

      В России обвинили США в попытке скрыть грязные схемы в Африке

      Украинские военные пожаловались на серьезную нехватку кадров под Авдеевкой

      Китайские туристы массово устремились в Россию

      Трамп призвал партнеров по НАТО нарастить помощь Украине

      В России рассмотрят введение предельной суммы бесплатной рассрочки

      В России предложили запретить въезд иностранцам из нежелательных организаций

      В США заявили о желании Европы мирно сосуществовать с Россией

      В США заявили о намерении бороться с Россией до последней украинской капли крови

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше