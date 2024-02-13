В России обвинили США в попытке скрыть грязные схемы в Африке

Посольство РФ: Госдеп США пытается скрыть правду о своих грязных схемах в Африке

Посольство России в Вашингтоне в Telegram-канале обвинило Госдепартамент США в попытка скрыть правду о своих грязных схемах в Африке путем голословных утверждений в адрес Москвы.

В дипмиссии обратили внимание на публикацию Госдепа о том, что российские спецслужбы якобы распространяли данные о деятельности Соединенных Штатов и Европы на африканском континенте. Это было названо частью «антизападной кампании Москвы», направленной против инициатив в сфере здравоохранения.

«Голословные утверждения, которые американская сторона старается выдать за истину в последней инстанции, преследуют единственную цель - скрыть неприглядную правду о грязных схемах США в данной части света», — подчеркнули в посольстве.

Там напомнили, что обличительные факты о деятельности США официально озвучивались российскими представителями. Дипмиссия уточнила, что Вашингтон обеспокоен развивающимся сотрудничеством России с африканскими государствами, это стало причиной надуманных обвинений.

Ранее помощник госсекретаря США по делам Африки Молли Фи заявила, что Вашингтон опасается сотрудничества России и Африки. По ее словам, Соединенные Штаты не возражают против диверсификации партнерских связей африканских стран.

