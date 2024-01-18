В США испугались сложностей из-за сотрудничества России и Африки

Помощник госсекретаря Фи: сотрудничество РФ и Африки создаст «большие сложности»

Помощник госсекретаря США по делам Африки Молли Фи заявила, что Вашингтон опасается сотрудничества России и Африки. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, Соединенные Штаты не возражают против диверсификации партнерских связей африканских стран. При этом сотрудничество России и Африки может создать «большие сложности», добавила она.

Фи также напомнила о решении властей Мали «выкинуть французов» и пригласить ЧВК «Вагнер». По ее словам, это привело к увеличению жертв среди гражданского населения и атак в сфере безопасности. «Это не та модель, которой бы я или другие, управляющие страной, хотели бы следовать», — подчеркнула она.

Ранее вице-канцлер, министр экономики и проблем климата Германии Роберт Хабек заявил, что Россия хочет взять Африку в заложники. Такое мнение он выразил в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым), которые позвонили ему от имени «африканских высокопоставленных чиновников».