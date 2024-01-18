Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:58, 18 января 2024Мир

В США испугались сложностей из-за сотрудничества России и Африки

Помощник госсекретаря Фи: сотрудничество РФ и Африки создаст «большие сложности»

Фото: Aaron Burden / Unsplash

Помощник госсекретаря США по делам Африки Молли Фи заявила, что Вашингтон опасается сотрудничества России и Африки. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, Соединенные Штаты не возражают против диверсификации партнерских связей африканских стран. При этом сотрудничество России и Африки может создать «большие сложности», добавила она.

Фи также напомнила о решении властей Мали «выкинуть французов» и пригласить ЧВК «Вагнер». По ее словам, это привело к увеличению жертв среди гражданского населения и атак в сфере безопасности. «Это не та модель, которой бы я или другие, управляющие страной, хотели бы следовать», — подчеркнула она.

Ранее вице-канцлер, министр экономики и проблем климата Германии Роберт Хабек заявил, что Россия хочет взять Африку в заложники. Такое мнение он выразил в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым), которые позвонили ему от имени «африканских высокопоставленных чиновников».

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Российские военные подавили сигнал GPS на половине территории Польши

      Международная федерация киберспорта приостановила членство России

      В США испугались сложностей из-за сотрудничества России и Африки

      Винер отреагировала на слова гимнастки-чемпионки о домогательствах тренера

      Венгрия обвинила Европарламент в вымогательстве

      Байден рассказал о фото с находящейся в другом месте женщиной

      Арабские страны предоставят план по решению конфликта Палестины и Израиля

      Журналистка из Франции рассказала об оставшихся в ВСУ соотечественниках

      Проводница поезда выбросила из вагона кота одного из пассажиров

      В Литве назвали условие для победы Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше