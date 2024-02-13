В России с начала СВО предотвратили 419 террористических преступлений

Глава ФСБ: в России с начала СВО предотвращено 419 террористических преступлений

В России с начала специальной военной операции (СВО) предотвращено 419 террористических преступлений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Национального антитеррористического комитета (НАК), директора ФСБ России Александра Бортникова.

Кроме того, в интернете выявили и удалили 360 тысяч экстремистских материалов и заблокировали 70 тысяч страниц.

На заседании НАК отметили важность продвижения в социальных сетях антитеррористического контента и необходимость усиления информационного пространства в РФ.

Также Бортников заявил, что россиян все чаще стали вербовать для совершения терактов и диверсий через интернет. Международные террористические организации пытаются найти среди населения России потенциальных исполнителей и их пособников. По его словам, западные спецслужбы и подконтрольные им украинские центры информационно-психологических операций намерены привлечь россиян в диверсионно-террористическую деятельность.