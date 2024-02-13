Россиян стали чаще вербовать для совершения диверсий через интернет

Глава ФСБ Бортников: для совершения диверсий стали чаще вербовать через интернет

Россиян все чаще стали вербовать для совершения терактов и диверсий через интернет. Об этом на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК) заявил председатель НАК, директор ФСБ России Александр Бортников, сообщает ТАСС.

Бортников рассказал, что международные террористические организации пытаются найти среди населения России потенциальных исполнителей и их пособников. По его словам, западные спецслужбы и подконтрольные им украинские центры информационно-психологических операций намерены вовлечь россиян в диверсионно-террористическую деятельность.

Директор ФСБ отметил, что с начала специальной военной операции (СВО) в России предотвращено 419 террористических преступлений.