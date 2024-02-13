Глава ФСБ назвал меру по защите россиян от вербовки через интернет

Глава ФСБ Бортников: нужно усилить защиту информационного пространства России

Россиян стали чаще вербовать для совершения диверсий через интернет

Начало событий в новости Россиян стали чаще вербовать для совершения диверсий через интернет

Директор ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников заявил о необходимости усиления защиты информационного пространства России с целью предотвращения вербовки ее граждан со стороны украинских и западных спецслужб, передает «Интерфакс».

Он указал, что правоохранительные органы ежедневно пресекают факты вербовки россиян через интернет. Проблема является острой, отметил Бортников, в связи с чем призвал принять меры.

По его словам, западные спецслужбы развернули беспрецедентную антироссийскую кампанию.

Директор ФСБ отметил, что с начала специальной военной операции (СВО) в России предотвращено 419 террористических преступлений.