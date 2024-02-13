В России задержали треш-стримера из-за ролика с избиением людей в прямом эфире
Сотрудники правоохранительных органов задержали треш-стримера из Ярославля, который распространил через интернет ролик с избиением людей в прямом эфире. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк и опубликовала оперативное видео.
На кадрах видно, как силовики выводят злоумышленника из подъезда, держа его руки за спиной. Позже в разговоре с ними он признается, что оскорбил Екатерину Мизулину и осознает свою вину.
В настоящее время задержанный доставлен в отдел полиции для дальнейших разбирательств.
О треш-стримере из Ярославля, который в ходе трансляции избил человека, сообщила Екатерина Мизулина. Глава Лиги безопасного интернета попросила МВД провести проверку действий молодого человека.
13 февраля Мизулина также сообщила, что готовит обращение в Следственный комитет России по поводу деятельности блогерши Дарьи Суднишниковой. По ее словам, девушка торгует в соцсетях «материалами с детской порнографией».