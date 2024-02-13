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19:07, 13 февраля 2024Силовые структуры

В России задержали треш-стримера из-за ролика с избиением людей в прямом эфире

В Ярославле задержали треш-стримера за распространение видео с избиением людей

Сотрудники правоохранительных органов задержали треш-стримера из Ярославля, который распространил через интернет ролик с избиением людей в прямом эфире. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк и опубликовала оперативное видео.

На кадрах видно, как силовики выводят злоумышленника из подъезда, держа его руки за спиной. Позже в разговоре с ними он признается, что оскорбил Екатерину Мизулину и осознает свою вину.

В настоящее время задержанный доставлен в отдел полиции для дальнейших разбирательств.

О треш-стримере из Ярославля, который в ходе трансляции избил человека, сообщила Екатерина Мизулина. Глава Лиги безопасного интернета попросила МВД провести проверку действий молодого человека.

13 февраля Мизулина также сообщила, что готовит обращение в Следственный комитет России по поводу деятельности блогерши Дарьи Суднишниковой. По ее словам, девушка торгует в соцсетях «материалами с детской порнографией».

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      Олеся Мицкевич
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