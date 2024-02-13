Риттер: жители Европы хотят мирно сосуществовать с Россией, а не воевать за США

Жители Европы не горят желанием воевать за интересы США, но хотят мирно сосуществовать с Россией, этим можно объяснить взлет популярности правых оппозиционных партий ЕС. Об этом в интервью YouTube-каналу Dialogue Works заявил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.

«Мне кажется, что в дальнейшем европейцы решат, что необходимо создать новую архитектуру безопасности в Европе, которая позволит им мирно сосуществовать с Россией. Это — единственный возможный исход. Сейчас на наших глазах европейцы начинают осознавать, что их взяли в заложники [те] политики, которых интересы Европы и ее населения не заботят», — отметил бывший офицер.

По его словам, массовые протесты фермеров и падение рейтингов действующих европейских правительств красноречиво демонстрируют недовольство проамериканской политикой.

Ранее стало известно, что Россия перестала быть противником номер один для Германии в рейтинге угроз, опубликованном в докладе Munich Security Index 2024. В рамках исследования были опрошены 12 тысяч человек из стран «Большой семерки» (G7) и ряда государств БРИКС. По результатам опроса, в ФРГ Россия заняла седьмое место в рейтинге угроз, получив 67 пунктов. При этом в прошлогоднем опросе она была названа главной угрозой безопасности, получив 78 пунктов.