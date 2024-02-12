Немцы перестали видеть в России противника номер один

Munich Security Index 2024: немцы перестали видеть Россию главной угрозой

Россия перестала быть противником номер один для Германии, заняв седьмое место в рейтинге угроз. Об этом свидетельствуют результаты опроса в рамках доклада Munich Security Index 2024, опубликованного на сайте Мюнхенской конференции по безопасности.

В рамках исследования были опрошены 12 тысяч человек из стран «Большой семерки» (G7) и ряда государств БРИКС. По результатам опроса в ФРГ Россия заняла седьмое место в рейтинге угроз, получив 67 пунктов. При этом в прошлогоднем опросе она была названа главной угрозой безопасности, получив 78 пунктов.

Также исследователи отмечают рост опасений перед радикальным исламским терроризмом во Франции и Германии, занявшим первое и второе место в рейтинге угроз в этих странах соответственно. Предполагается, что это вызвано началом конфликта Израиля и палестинского радикального движения ХАМАС.

Опрос показал, что Россия остается главной угрозой для респондентов в Японии и Великобритании, однако отмечается падение рейтинга в Соединенном королевстве. Если в 2023 году Россия получила оценку в 77 пунктов, то в этом году отметка равна 66 пунктам.

Ранее издание FAZ сообщило о планах Германии и Украины подписать договор о безопасности во время Мюнхенской конференции по безопасности. Источники в правительстве ФРГ уточнили, что документ могут подписать 16 февраля.