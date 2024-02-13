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13:41, 13 февраля 2024Силовые структуры

На Ставрополье задержали партию оружия из зоны СВО

«Царьград»: в городе Нефтекумск задержали партию оружия из зоны СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Ставропольском крае сотрудники правоохранительных органов задержали партию оружия, которая попала в регион из зоны специально военной операции (СВО). Об этом сообщает «Царьград» со ссылкой на источники.

У жителя города Нефтекумск было обнаружено и изъято шесть боевых гранат со взрывателями. Задержание подозреваемого провели сотрудники полиции и ФСБ совместно с бойцами Росгвардии.

На допросе мужчина рассказал, что нашел боевые гранаты в одном из разрушенных зданий в поселке Покровка Луганской народной республики (ЛНР), снаряды хранились в подвале. Житель Нефтекумска пояснил, что приезжал в зону СВО в январе 2023 года по личному делу. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Крыму задержали россиянина, подозреваемого в хранении оружия и взрывчатых веществ. В гараже у мужчины из Керчи обнаружили оружейный схрон с тротилом.

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