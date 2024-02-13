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13:44, 13 февраля 2024Россия

Военный эксперт оценил идею штурма Харькова российскими войсками

Военный эксперт Алехин: российские войска не будут штурмовать Харьков в лоб

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Несмотря на необходимость обеспечения безопасности Белгорода, российские войска вряд ли станут атаковать в лоб и брать штурмом Харьков. С такой оценкой этой идеи выступил российский военный эксперт, полковник запаса и ветеран боевых действий Геннадий Алехин, его слова приводит «Царьград».

По мнению Алехина, существует ряд других способов, которые позволят парализовать действующие в Харьковской области украинские войска.

«Я думаю, что будут нанесены какие-то такие фланговые удары в обход Харькова с целью заблокировать город. Не сравнить же Авдеевку и Бахмут с Харьковом. (...) Это вовсе не исключает, что мы Харьков, допустим, окружим и будем ждать, что будет дальше», — объяснил военный эксперт, комментируя предположения других спикеров о необходимости обеспечения безопасности российского приграничья через расширение «санитарной зоны».

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Он предположил, что в случае окружения украинская армия сама решит оставить Харьков.

В июне 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что из-за постоянных обстрелов приграничных территорий России может быть создана «санитарная зона», которая не даст Украине «достать нас». Глава государства также отметил, что защита российских регионов от обстрелов со стороны ВСУ является приоритетной задачей, которой должно заниматься Минобороны.

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