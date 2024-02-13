Володин заявил о необходимости попрощаться с одной международной организацией

Спикер ГД Володин: России пора сказать до свидания Парламентской ассамблее ОБСЕ

России пора сказать до свидания одной международной организации — Парламентской ассамблее (ПА) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). О такой необходимости заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, его слова приводит ТАСС.

В качестве причин, которые говорят о необходимости «попрощаться» с ПА ОБСЕ, Володин назвал несамостоятельность этой организации, а также ее политическую ангажированность.

Ранее сегодня, 13 февраля, стало известно о планах Госдумы рассмотреть приостановку участия России в ПА ОБСЕ. Докладчиками по этой теме назначены глава делегации России в этой организации Петр Толстой и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

В ОБСЕ входит 57 государств, в том числе Россия, США, Великобритания, Германия, Франция, Канада, Белоруссия, Казахстан, Армения, Украина и другие.