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21:31, 13 февраля 2024Ценности

Возлюбленная футболиста Пелле показала фигуру в бикини

Фото: @vamaswim

Венгерская модель и возлюбленная итальянского футболиста Грациано Пелле Виктория Варга показала фигуру в откровенном виде. Публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Девушка поделилась снимком, на котором позирует в белом бикини собственного бренда Vamaswim, откинув голову назад. На размещенном фото видно, что купальник оформлен жемчужными бусинами.

Подписчики восхитились внешним видом манекенщицы и принялись писать комплименты под постом. «Ты незаконно красива», «Твоя красота неповторима», «Ты очень очаровательна. Натуральная красота», «Великолепное тело», «Какая шикарная девушка», — высказывались они.

В январе диджей и популярная блогерша Карина Истомина, супруга футболиста Федора Смолова, поделилась фото с отдыха. На снимке, сделанном в отражении зеркала в номере отеля, знаменитость показала фигуру в раздельном купальнике черного цвета. Истомина позировала с распущенными волосами.

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      Карина Черных
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