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18:56, 14 января 2024Ценности

Жена Смолова похвасталась фигурой в купальнике

Жена футболиста Смолова Карина Истомина опубликовала фотографию с отдыха

Фото: @diamond_april

Диджей и популярная блогерша Карина Истомина, супруга футболиста Федора Смолова, поделилась в своих социальных сетях снимком с отдыха в ближневосточной стране. Публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На снимке, сделанном в отражении зеркала в номере отеля, Истомина показала фигуру в раздельном купальнике черного цвета. Знаменитость позировала с распущенными волосами.

Ранее в январе 29-летняя жена Смолова раскрыла секрет похудения после родов. Она призналась, что сбросить 17 килограммов, набранных во время беременности, ей помогла хорошая генетика. Она также попозировала на пляже в Дубае с ребенком на руках.

Истомина и Смолов поженились в начале июня 2023 года. 15 ноября у супругов родилась дочь.

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      Евгений Шульгин
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