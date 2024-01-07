Жена футболиста Смолова показала фигуру в бикини после родов

Популярная блогерша и диджей Карина Истомина показала фигуру в купальнике после родов. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На размещенном кадре 29-летняя жена футболиста Федора Смолова позировала на пляже в Дубае с ребенком на руках, повернувшись боком к камере. На ней было черное бикини. Также инфлюэнсерша распустила волосы и накрасила ногти красным лаком.

Поклонники восхитились внешностью девушки в комментариях. «Незаконно так прекрасно выглядеть после родов», «Хочу так же выглядеть после родов, это какое-то роскошество», «Шикарная форма», «Фигура — огонь», — заявили пользователи сети.

Истомина и Смолов поженились в начале июня 2023 года. Тогда нападающий московского «Динамо» опубликовал фотографию невесты в белом платье, которая демонстрирует обручальное кольцо. 15 ноября у пары родилась дочь.