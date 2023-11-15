У футболиста Смолова и блогерши Истоминой родился ребенок

У футболиста «Динамо» Федора Смолова и блогерши Карины Истоминой родилась дочь

У нападающего московского «Динамо» Федора Смолова и его жены Карины Истоминой родился ребенок. Об этом сообщается в Telegram-канале сине-бело-голубых.

У супругов родилась дочь. В «Динамо» поздравили семью Смоловых и пожелали здоровья маме и новорожденной.

Истомина и Смолов поженились в начале июня. Тогда нападающий опубликовал фотографию невесты в белом платье, которая демонстрирует обручальное кольцо. О беременности 29-летней блогерши стало известно в сентябре.

Смолов перешел в «Динамо» в 2022 году. Форвард уже выступал за клуб с 2006 по 2015 год, несколько раз за это время уходя в аренду — в «Фейеноорд», «Урал» и «Анжи». Смолов известен по выступлениям за «Локомотив», «Краснодар», «Урал» и «Динамо». Также нападающий привлекался к играм за сборную России.