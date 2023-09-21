Жена Федора Смолова объявила о беременности

Блогерша и жена футболиста Смолова Карина Истомина объявила о беременности

Популярная блогерша и диджей Карина Истомина объявила о беременности. Публикация на эту тему появилась в ее личном Telegram-канале, насчитывающем 102 тысячи подписчиков.

29-летняя жена футболиста Федора Смолова поделилась серией черно-белых кадров, на которых она запечатлена в студии. Так, на некоторых кадрах знаменитость позировала в кроп-топе и джинсах, демонстрируя округлившийся живот, а на других фотографиях — в облегающем платье длины макси. При этом волосы знаменитости были распущены.

В описании к посту Истомина уточнила, что автором съемки выступила фотохудожница Ирина Воротынцева.

Истомина и Смолов поженились в начале июня. Тогда нападающий московского «Динамо» опубликовал фотографию невесты в белом платье, которая демонстрирует обручальное кольцо. Спортсмен подписал пост словами: «Карина Игоревна Смолова». Девушка также разместила у себя в соцсетях снимок с кольцами.