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16:22, 13 февраля 2024Ценности

Врач раскрыл опасные последствия применения бальзама для губ

Фото: Phovoir / Shutterstock / Fotodom

Дерматолог Муниб Шах раскрыл опасные последствия применения бальзама для губ. Соответствующий материал появился на сайте издания New York Post.

По словам врача, содержащиеся в составе косметического продукта ментол, перечная мята и пчелиный воск могут привести к сухости и шелушению кожи. Кроме того, некоторые ароматизаторы провоцируют постоянное облизывание губ, вследствие чего возникает дерматит.

В связи с этим эксперт посоветовал при покупке подобных средств обращать внимание на стоимость. Он отметил, что они не должны быть дорогими. «Я думаю, что существует идея, что чем дороже, тем эффективнее. На самом деле нет смысла в том, чтобы они были дорогими», — объяснил специалист и предложил присмотреться к обычному вазелину, поскольку он задерживает влагу в коже губ.

Ранее врач-дерматокосметолог Роза Герлиани перечислила россиянкам распространенные привычки, которые вредят коже.

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      Мария Винар
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