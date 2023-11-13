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14:18, 13 ноября 2023Ценности

Косметолог перечислила россиянкам вредные для кожи привычки

Фото: Cheyenne Doig / Unsplash

Врач-дерматокосметолог Роза Герлиани перечислила россиянкам распространенные привычки, которые вредят коже. Соответствующий материал публикует «Газета.ru».

В первую очередь специалистка отметила важность регулярной смены наволочек. «Начнем с ежедневной рутины. С материалом наволочки кожа контактирует в течение нескольких часов. Неизбежно в ткани накапливаются бактерии, грязь и отмершие клетки кожи, которые могут вызывать высыпания, раздражение кожи и нарушение ее микробиома. Рекомендуется менять наволочку не менее раза в две недели», — подчеркнула она.

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Кроме того, смена косметики оказывает пагубное влияние на кожу. По словам Герлиани, мнение о том, что эпидермис привыкает к средствам, является мифом. Среди прочего доктор призвала закрывать лицо при использовании лака для волос или сухого шампуня. «Стайлинги обладают сильным обезвоживающим эффектом», — предупредила она.

Вдобавок косметолог рассказала, что внешний вид значительно портят курение и сухой воздух. «Последняя вредная привычка — сахар. Он способствует раннему старению кожи, поскольку "кристаллизует" волокна коллагена и эластина. Они должны быть пластичными и упругими, чтобы не образовывались морщины и контуры лица оставались четкими», — подытожила Герлиани.

Ранее в ноябре россиян предупредили об опасности работы в уличной обуви. По словам доктора, в помещении потовые железы начинают работать активнее, позволяя развиваться патогенным микроорганизмам.

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      Екатерина Ештокина
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