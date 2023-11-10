Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:48, 10 ноября 2023Ценности

Россиян предупредили об опасности работы в уличной обуви

Дерматолог Филева: работа в уличной обуви в офисе вызывает грибковую инфекцию

Фото: Lipik Stock Media / Shutterstock / Fotodom  

Врач-дерматолог Александра Филева предупредила россиян об опасности нахождения в офисе в уличной обуви. Соответствующий материал публикует Life.

По словам доктора, в помещении потовые железы начинают работать активнее, позволяя развиваться патогенным микроорганизмам. «Запах пота при этом изменяется на зловонный — это характерный признак присоединения бактериальной или грибковой флоры», — предупредила медик.

Помимо этого, из-за утепленной обуви защитные свойства кожи на влажных стопах снижаются, что вызывает долгое заживление ран и мозолей, грибковую инфекцию или дисгидроз стоп.

Материалы по теме:
Японка разбогатела, научив весь мир идеальной уборке. Почему теперь она отказалась от своих принципов?
Японка разбогатела, научив весь мир идеальной уборке.Почему теперь она отказалась от своих принципов?
19 февраля 2023
Отеки и мешки под глазами: почему они появляются и как от них избавиться? Отвечают специалисты
Отеки и мешки под глазами:почему они появляются и как от них избавиться? Отвечают специалисты
27 февраля 2023

Кроме того, отсутствие сменки, как утверждает Филева, увеличивает риск развития респираторных инфекций. Это связано с тем, что в офисе ноги потеют, а на улице начинают мерзнуть, в результате чего организм переохлаждается. При этом влажные ботинки в помещении могут деформироваться и усугубить плоскостопие. Данный симптом приводит к неправильной нагрузке на позвоночник, тазобедренные и коленные суставы.

Среди прочего Филева подчеркнула, что в качестве сменной обуви подойдут туфли или ботинки из натуральной кожи или замши, а также кроссовки. Вдобавок она порекомендовала носить влагоотводящие носки. Кроме того, специалистка призвала отказаться от слишком узкой обуви, туфель на высоком каблуке и моделей с заостренным носом. Также она отметила, что балетки или кеды станут не лучшим вариантом из-за плоской подошвы.

В октябре врач предупредил россиян об опасности ходьбы в неподходящей для зимы обуви. По его словам, популярные модели на плоской подошве провоцируют появление плоскостопия, натоптышей и фасциита, который сопровождается воспалением и болью в пяточной области.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      В России появился новый способ мошенничества. В чем секрет многоходовой схемы с сервисами объявлений?

      Россиянам расскажут о борьбе с кибербуллингом

      Семейную ипотеку предложили распространить на «вторичку» для некоторых россиян

      Открыт редкий тип переменных звезд

      В российском лесу нашли схрон с мефедроном на 100 миллионов рублей

      В России раскрыли «спиртовые» схемы теневого алкорынка

      Российские компании нашли способ обогатиться в условиях изоляции

      CNN и Associated Press прекратили работу с освещавшим атаку ХАМАС фоторепортером

      Военный эксперт рассказал о плачевном положении ВСУ

      Германия решила реализовать совместные с Францией проекты танка и истребителя

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости