Россиян предупредили об опасности работы в уличной обуви

Дерматолог Филева: работа в уличной обуви в офисе вызывает грибковую инфекцию

Врач-дерматолог Александра Филева предупредила россиян об опасности нахождения в офисе в уличной обуви. Соответствующий материал публикует Life.

По словам доктора, в помещении потовые железы начинают работать активнее, позволяя развиваться патогенным микроорганизмам. «Запах пота при этом изменяется на зловонный — это характерный признак присоединения бактериальной или грибковой флоры», — предупредила медик.

Помимо этого, из-за утепленной обуви защитные свойства кожи на влажных стопах снижаются, что вызывает долгое заживление ран и мозолей, грибковую инфекцию или дисгидроз стоп.

Кроме того, отсутствие сменки, как утверждает Филева, увеличивает риск развития респираторных инфекций. Это связано с тем, что в офисе ноги потеют, а на улице начинают мерзнуть, в результате чего организм переохлаждается. При этом влажные ботинки в помещении могут деформироваться и усугубить плоскостопие. Данный симптом приводит к неправильной нагрузке на позвоночник, тазобедренные и коленные суставы.

Среди прочего Филева подчеркнула, что в качестве сменной обуви подойдут туфли или ботинки из натуральной кожи или замши, а также кроссовки. Вдобавок она порекомендовала носить влагоотводящие носки. Кроме того, специалистка призвала отказаться от слишком узкой обуви, туфель на высоком каблуке и моделей с заостренным носом. Также она отметила, что балетки или кеды станут не лучшим вариантом из-за плоской подошвы.

В октябре врач предупредил россиян об опасности ходьбы в неподходящей для зимы обуви. По его словам, популярные модели на плоской подошве провоцируют появление плоскостопия, натоптышей и фасциита, который сопровождается воспалением и болью в пяточной области.