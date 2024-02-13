Среда обитания
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12:23, 13 февраля 2024Среда обитания

Затопленная дождями Анталья попала на видео

Очевидцы показали затопленную дождями Анталью

Улицы турецкого города Анталья оказались затоплены мощными дождями. Видео с погрузившимися под воду дорогами опубликовало сообщество «Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы» в соцсети «ВКонтакте».

На снятых очевидцами кадрах можно увидеть наполовину ушедшие под воду автомобили, затопленные детские площадки и дворы. Как сообщает KP.RU, из-за непогоды занятия в местных школах и вузах пришлось отменить. На данный момент в городе сохраняются неблагоприятные погодные условия.

Ранее стало известно, что более 250 тысяч жителей Дагестана остались без электричества из-за урагана. Света лишились жители сразу нескольких населенных пунктов, в том числе в Махачкале. Из-за шквалистого ветра во многих районах к ремонту приступили с задержкой.

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      Александра Качан
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