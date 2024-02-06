Сотни тысяч россиян остались без света из-за урагана

Минэнерго: ураган оставил без света более 200 тысяч жителей Дагестана

Более 200 тысяч жителей Дагестана остались без света. Энергоснабжение нарушено из-за урагана, сообщает Минэнерго.

Разгул стихии привел к отключениям электричества в 258 населенных пунктах в Буйнакском, Касумкентском, Сергокалинском, Тляратинском, Ахтынском, Магарамкентском, Дахадаевском, Карабудахкентском, Гунибском, Левашинском, Акушинском, Гергебильском и Дербентском районах республики, а также в Махачкале.

На устранение последствий непогоды направлено около 70 бригад. Во многих районах, однако, к ремонту приступали с задержкой: высотные работы при шквалистом ветре запрещены правилами безопасности. К семи часам вечера, по информации «Дагэнерго», электроснабжение восстановлено у 90 процентов потребителей.

Республику накрыла снежная буря. Скорость ветра доходит до 30 метров в секунду. Перекрыто несколько республиканских автодорог. Сход лавины заблокировал Цунтинский район в высокогорье, передает МЧС.

Ранее более 800 тысяч жителей Калифорнии остались без электричества из-за сильного ветра и дождя. Центр прогнозирования погоды предупредил о четвертом, наивысшем уровне риска наводнений в Лос-Анджелесе, Санта-Барбаре и Окснарде.