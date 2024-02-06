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20:24, 6 февраля 2024Среда обитания

Сотни тысяч россиян остались без света из-за урагана

Минэнерго: ураган оставил без света более 200 тысяч жителей Дагестана

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Более 200 тысяч жителей Дагестана остались без света. Энергоснабжение нарушено из-за урагана, сообщает Минэнерго.

Разгул стихии привел к отключениям электричества в 258 населенных пунктах в Буйнакском, Касумкентском, Сергокалинском, Тляратинском, Ахтынском, Магарамкентском, Дахадаевском, Карабудахкентском, Гунибском, Левашинском, Акушинском, Гергебильском и Дербентском районах республики, а также в Махачкале.

На устранение последствий непогоды направлено около 70 бригад. Во многих районах, однако, к ремонту приступали с задержкой: высотные работы при шквалистом ветре запрещены правилами безопасности. К семи часам вечера, по информации «Дагэнерго», электроснабжение восстановлено у 90 процентов потребителей.

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      Виктория Клабукова
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