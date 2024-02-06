Сотни тысяч американцев остались без света

Более 800 тысяч жителей Калифорнии лишились электричества из-за ветра и дождя

Сотни тысяч жителей Калифорнии остались без электричества из-за непогоды. На американский штат обрушились сильный ветер и проливные дожди, сообщает телеканал CNN.

Света лишились более 800 тысяч американцев. Скорость ветра в целом в Калифорнии достигает 64-96 километров в час, а в предгорьях и горах — 152 километров в час. Согласно прогнозам, в восточной Калифорнии и вдоль границы с Невадой пройдет мокрый снег.

Центр прогнозирования погоды предупреждает о четвертом, наивысшем уровне риска наводнений в Лос-Анджелесе, Санта-Барбаре и Окснарде. На больше части прибрежной Калифорнии действует третий уровень риска наводнений. Жителей некоторых районов Санта-Барбары, Сан-Хосе, Лос-Анджелеса и округа Вентура предупредили о возможных оползнях, была объявлена эвакуация. В международном аэропорту Сан-Франциско задержали не менее 265 рейсов, еще около сотни отменили.

В декабре в Калифорнии произошло сильное землетрясение. Его магнитуда составила 4,8.