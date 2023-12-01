В США зафиксировали землетрясение магнитудой 4,8

В США зафиксировали сильное землетрясение магнитудой 4,8. Оно произошло в штате Калифорния недалеко от границы с Мексикой, об этом сообщается на сайте Геологической службы США (USGS).

По данным ведомства, о землетрясении стало известно в 7:43 по времени UTC (10:43 по мск) в пятницу, 1 декабря. Его зафиксировали в 12 километрах к востоку от поселения Окотильо, расположенном рядом с южной границей США. Уточняется, что эпицентр находился на глубине 9,6 километра.

К настоящему моменту информации о пострадавших и разрушениях нет.

Ранее землетрясение произошло у берегов Северной Калифорнии в США, его магнитуда составила 5,0. Подземные толчки были зафиксированы в ночь на 11 ноября, эпицентр располагался в 167 километрах к юго-западу от города Ферндейл на глубине восьми километров.