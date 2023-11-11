У берегов Северной Калифорнии произошло землетрясение

USGS: у берегов Северной Калифорнии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,0

У берегов Северной Калифорнии в США произошло землетрясение магнитудой 5,0. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS), передает РИА Новости.

По данным ведомства, землетрясение было зафиксировано в 03:15 по UTC (06:15 по московскому времени). Эпицентр располагался в 167 километрах к юго-западу от города Ферндейл. В USGS уточнили, что очаг залегал на глубине восьми километров.

Ранее на греческом острове Эвбея к северо-востоку от Афин произошло мощное землетрясение. Землетрясение зафиксировали в пятницу, 3 ноября, в 08:26 по местному времени (09:26 по Москве). Магнитуда первого толчка составила 5,1, второго — 3,8. Эпицентр располагался в шести километрах к востоку от города Прокопи на глубине около 14,2 километра.