Стало известно о планах Зеленского посетить Европу

Bloomberg: Зеленский посетит Европу с призывом ускорить передачу помощи Киеву

Украинский президент Владимир Зеленский планирует совершить поездку в несколько стран Западной Европы, чтобы ускорить выделение военной помощи Киеву. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Как уточнили источники, политик посетит Германию и Францию. Кроме того, обсуждается его визит в Великобританию. При этом официально планы пока не подтверждены. Ожидается, что Зеленский примет участие в ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности.

Зеленский собрался в Европу для того, чтобы обосновать более быструю передачу военной помощи, поскольку запасы боеприпасов на Украине заканчиваются, отметили журналисты.

Ранее саммит Евросоюза утвердил долгосрочную программу бюджетной помощи Украине на 50 миллиардов евро после того, как представители 27 стран-участниц объединения одобрили выделение нового пакета поддержки.