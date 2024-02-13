Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:23, 13 февраля 2024Бывший СССР

Стало известно о планах Зеленского посетить Европу

Bloomberg: Зеленский посетит Европу с призывом ускорить передачу помощи Киеву
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Global Look Press

Украинский президент Владимир Зеленский планирует совершить поездку в несколько стран Западной Европы, чтобы ускорить выделение военной помощи Киеву. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Как уточнили источники, политик посетит Германию и Францию. Кроме того, обсуждается его визит в Великобританию. При этом официально планы пока не подтверждены. Ожидается, что Зеленский примет участие в ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности.

Зеленский собрался в Европу для того, чтобы обосновать более быструю передачу военной помощи, поскольку запасы боеприпасов на Украине заканчиваются, отметили журналисты.

Ранее саммит Евросоюза утвердил долгосрочную программу бюджетной помощи Украине на 50 миллиардов евро после того, как представители 27 стран-участниц объединения одобрили выделение нового пакета поддержки.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Это то, что называется дипломатией». Карлсон заявил, что Путин хочет окончить конфликт на Украине и готов к компромиссу

      Кандидат в президенты США Хейли осудила позицию Трампа по НАТО

      Карлсон исключил победу Украины в конфликте с Россией

      Стало известно о нехватке артиллерийских снарядов у ВСУ

      Байден призвал к реформам в Палестине

      Стало известно о планах Зеленского посетить Европу

      Трамп обратился в суд с просьбой об иммунитете по делу о вмешательстве в выборы

      В США увидели угрозу в словах Трампа о НАТО и России

      В США заявили о непригодности Байдена для президентства

      В Литве задержали проигравшего чужие 27 миллионов евро в казино бизнесмена

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше