Зеленский заявил о приводящей к процветанию всех американцев помощи Украине

Зеленский приветствовал голосование за помощь Украине в Сенате США

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал голосование в Сенате США за законопроект, предусматривающий помощь Украине в размере 61 миллиарда долларов. Об этом он высказался на своей странице в соцсети X.

Глава республики заявил, что американская помощь Киеву «приближает справедливый мир на Украине и восстанавливает глобальную стабильность», что, по его мнению, приводит к «повышению безопасности и процветанию всех американцев».

Ранее стало известно, что Сенат Соединенных Штатов одобрил законопроект о предоставлении финансовой помощи Израилю, Тайваню и Украине на сумму 95 миллиардов долларов. За его принятие проголосовали 70 сенаторов, против — 29. Теперь документ ожидает рассмотрения в Палате представителей.