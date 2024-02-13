Желающей бросить партнера из-за отвратительного секса женщине дали совет

Построить отношения с партнером, который думает только о своих сексуальных потребностях, не получится, уверен секс-коуч Закари Зейн. Такой совет он дал женщине, которая не знает, стоит ли ей расставаться с парнем из-за того, что ее совершенно не удовлетворяет их интимная жизнь, пишет издание Men’s Health.

К Зейну обратилась за помощью 26-летняя читательница, она уже 10 месяцев состоит в отношениях с парнем, который старше нее на четыре года. Женщина призналась, что мужчина ей очень нравится, но секс с ним совершенно отвратительный: в нем нет эротических игр, ласк и поцелуев, из-за чего она даже не успевает возбудиться перед проникновением. «Я говорила ему, что мне это не нравится, присылала статьи о прелюдии, пыталась заставить притормозить во время секса. Я также упоминала ему о вещах, которыми хотела бы заняться, таких как оральный секс или совместное использование игрушек, но все равно ничего не изменилось», — посетовала она, добавив, что получает удовольствие и оргазм, только когда мастурбирует в одиночестве.

По словам читательницы, из-за проблем в постели она в последнее время избегает прикосновений партнера и чаще раздражается на него. Также она начала постоянно искать информацию о том, насколько важен секс в отношениях, и теперь не знает, стоит ли бросить мужчину только из-за плохого интима.

В ответ на письмо Зейн заявил, что женщина уже приняла решение, но не хочет в этом себе признаваться, потому что ей страшно. Секс-коуч уверен: ей надо расстаться с этим мужчиной как можно скорее. «Ты неоднократно сообщала ему о своих желаниях и даже присылала ему статьи о прелюдии! И все же он тебя не слышит. Он ясно дал понять, что заботится только о своем собственном сексуальном удовольствии. Он относится к тебе как к игрушке, которую может использовать всякий раз, когда он возбужден», — считает Зейн.

Также коуч добавил, что на вопрос о том, насколько секс важен для отношений, нет однозначного ответа. Однако, по его словам, совершенно очевидно, что читательнице он необходим, и именно на этом ей следует сосредоточиться при поиске нового партнера.

Ранее Зейн дал совет мужчинам, у которых сексуальное прошлое женщины вызывает негативные эмоции. По мнению секс-коуча, им стоит задуматься о причинах подобной реакции.