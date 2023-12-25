Мужчинам дали совет об отношении к сексуальному прошлому партнерши

Если сексуальное прошлое женщины вызывает негативные эмоции у партнера, ему стоит задуматься о причинах подобной реакции. Такой совет дал секс-коуч Закари Зейн мужчинам, пишет Men's Health.

Написавший Зейну 29-летний читатель признался, что ему не нравятся женщины, у которых было много половых партнеров. По его словам, он никогда не говорил со своими женщинами на эту тему, так как считал это неэтичным. Однако дискуссии в интернете заставили его засомневаться, стоит ли и дальше молчать о своем отношении или можно открыто рассказывать о нем и спрашивать партнершу о количестве ее сексуальных связей в прошлом.

В ответ на письмо Зейн согласился, что судить о человеке по числу его половых партнеров некорректно. Он указал, что подобные убеждения появляются из-за стереотипов: общество положительно оценивает мужчину за его сексуальную активность, а женщину — осуждает. В обоих случаях, уверен Зейн, выводы, основанные на таком подходе, будут ошибочными и их не стоит обсуждать с окружающими.

Однако коуч считает, что молчать о личных убеждениях непросто, поэтому он посоветовал мужчине понять причину их появления. «Почему вас беспокоят прошлые сексуальные отношения женщины? Возможно, есть угроза вашей безопасности? Может, вам кажется, что нужно конкурировать с бывшими партнерами в сексуальном плане, или вы переживаете, что партнерша будет изменять? Может, вы считаете, что имеете право контролировать, что она делает со своим телом?» — объяснил Зейн.

Разобравшись с причиной своих убеждений, их стоит обсудить с партнершей, считает коуч. Он посоветовал говорить с ней без осуждения, но при этом, по его мнению, допустимо спросить у женщины о количестве ее прошлых половых партнеров.

Ранее Зейн дал совет мужчине, который пожаловался, что его девушка отказывается заниматься сексом в течение недели до и после менструации. По мнению эксперта, в интимных вопросах нельзя принуждать женщину к согласию, но можно попробовать узнать причину отказа и устранить ее.