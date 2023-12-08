Желающим заняться сексом с женщиной во время менструации мужчинам дали совет

Если женщина отказывается заняться сексом до, во время или после менструации, не нужно ее уговаривать, но можно спросить о причине ее решения, считает секс-эксперт Закари Зейн. Такой совет он дал мужчине, пожаловавшемуся на вынужденное воздержание, пишет Men's Health.

К Зейну обратился читатель, подруга которого не хочет заниматься сексом в течение недели до и во время менструации. По его словам, из-за строгих убеждений возлюбленной он вынужден воздерживаться от интима по полмесяца и не знает, как изменить эту ситуацию.

В ответ на письмо Зейн посоветовал поговорить с партнершей и выяснить, что именно ее пугает в интимной близости в этот период. Исходя из полученного ответа, продолжил Зейн, можно предложить варианты решения проблемы. «Например, если во время менструации она чувствует себя нечистой, возможно, она согласится заняться сексом в душе», — предположил эксперт.

Зейн добавил, что хотя в женской физиологии нет ничего грязного, многие женщины стесняются ее, так как, возможно, в прошлом их стыдили бывшие партнеры или родители. «Убедитесь, что она знает, что вас нисколько не волнует, пойдет ли у нее кровь во время секса», — посоветовал эксперт.

Специалист подчеркнул, что при любом результате подобного разговора автор письма должен принять решение женщины с уважением. Он уточнил, что мужчина имеет право задавать вопросы о сексуальной жизни пары, но никогда не должен оказывать давление и настаивать на близости, если партнерша этого не хочет.

Ранее Зейн дал совет тем, кто не может прекратить встречи с бывшим партнером. По его мнению, чтобы закончить такие отношения, необязательно лично встречаться и разговаривать, достаточно отправить сообщение.

