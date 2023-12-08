Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
07:30, 11 декабря 2023Забота о себе

Желающим заняться сексом с женщиной во время менструации мужчинам дали совет

Фото: Joel Overbeck / Unsplash

Если женщина отказывается заняться сексом до, во время или после менструации, не нужно ее уговаривать, но можно спросить о причине ее решения, считает секс-эксперт Закари Зейн. Такой совет он дал мужчине, пожаловавшемуся на вынужденное воздержание, пишет Men's Health.

К Зейну обратился читатель, подруга которого не хочет заниматься сексом в течение недели до и во время менструации. По его словам, из-за строгих убеждений возлюбленной он вынужден воздерживаться от интима по полмесяца и не знает, как изменить эту ситуацию.

В ответ на письмо Зейн посоветовал поговорить с партнершей и выяснить, что именно ее пугает в интимной близости в этот период. Исходя из полученного ответа, продолжил Зейн, можно предложить варианты решения проблемы. «Например, если во время менструации она чувствует себя нечистой, возможно, она согласится заняться сексом в душе», — предположил эксперт.

Материалы по теме:
Даже у самых сильных мужчин есть свои слабости… Например, иммунитет
Даже у самых сильных мужчин есть свои слабости…Например, иммунитет
4 октября 2021
Всегда готов Как не потерять сексуальную активность после 40 лет
Всегда готовКак не потерять сексуальную активность после 40 лет
28 октября 2020

Зейн добавил, что хотя в женской физиологии нет ничего грязного, многие женщины стесняются ее, так как, возможно, в прошлом их стыдили бывшие партнеры или родители. «Убедитесь, что она знает, что вас нисколько не волнует, пойдет ли у нее кровь во время секса», — посоветовал эксперт.

Специалист подчеркнул, что при любом результате подобного разговора автор письма должен принять решение женщины с уважением. Он уточнил, что мужчина имеет право задавать вопросы о сексуальной жизни пары, но никогда не должен оказывать давление и настаивать на близости, если партнерша этого не хочет.

Ранее Зейн дал совет тем, кто не может прекратить встречи с бывшим партнером. По его мнению, чтобы закончить такие отношения, необязательно лично встречаться и разговаривать, достаточно отправить сообщение.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Дмитриева
      Обсудить
      Последние новости

      В США допустили введение воинской обязанности из-за России

      Минобороны заявило о продвижении войск под Артемовском

      Желающим заняться сексом с женщиной во время менструации мужчинам дали совет

      В России захотели заставить водителей снижать скорость по-новому

      В России подорожал капитальный ремонт

      Оптовые цены на бензин в России резко упали

      Россияне назвали причины для увольнений вскоре после прихода на работу

      Российские компании заявили об увеличении трат на зарплаты

      Норвегия и Великобритания возглавят коалицию по поддержке Украины на море

      За владельцами iPhone следили с помощью клавиатуры

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости