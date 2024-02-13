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08:25, 13 февраля 2024Россия

Жители Санкт-Петербурга сообщили о громких хлопках

Жители Санкт-Петербурга сообщили о громких хлопках на Софийской улице

Фото: Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге сообщили о громких звуках в районе Софийской улицы. Об этом пишет «Фонтанка».

Жители Фрунзенского района услышали три хлопка около шести часов утра, о чем доложили оперативным службам. Прибывшие на место происшествия специалисты обнаружили грузовик, у которого загорелся отсек двигателя. Возгорание тушили два пожарных расчета, его ликвидировали менее чем за час.

«Пожар в районе пересечения Софийской и Южного шоссе начался около 06:20. Было несколько последовательных хлопков с интервалом в минуту»,— рассказал очевидец.

В ночь на вторник, 13 февраля, жители районов юга-востока Москвы сообщили об огненном зареве в небе. Его увидели в Капотне, Марьино и Братеево в районе 2:30 ночи. Предварительно, причиной вспышки стал полыхающий факел нефтеперерабатывающего завода, на котором проводились плановые работы по сжиганию топлива.

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      Анастасия Шейкина
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