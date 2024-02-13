Жительница Авдеевки прошла до Донецка через линию столкновения

Жительница Авдеевки рассказала о пути в Донецк через линию столкновения

Жительница Авдеевки Валентина прошла через линию столкновения пешком, чтобы добраться до родственников, находящихся Донецке. О своем пути она рассказала РИА Новости.

По ее словам, вместе с пожилым отцом она присоединилась к людям, которые пытались выйти в направлении Донецка со стороны освобожденной российскими войсками территории возле гостиницы «Царская охота» на улице Ленина. По дороге она лишилась отца, а остальные испугались идти дальше и решили остаться в укрытии.