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09:57, 13 февраля 2024Бывший СССР

Жительница Авдеевки прошла до Донецка через линию столкновения

Жительница Авдеевки рассказала о пути в Донецк через линию столкновения

Фото: Александр Сухов / РИА Новости

Жительница Авдеевки Валентина прошла через линию столкновения пешком, чтобы добраться до родственников, находящихся Донецке. О своем пути она рассказала РИА Новости.

По ее словам, вместе с пожилым отцом она присоединилась к людям, которые пытались выйти в направлении Донецка со стороны освобожденной российскими войсками территории возле гостиницы «Царская охота» на улице Ленина. По дороге она лишилась отца, а остальные испугались идти дальше и решили остаться в укрытии.

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