Звезда «50 оттенков серого» пришла на премьеру фильма в «голом» платье

Американская актриса и модель Дакота Джонсон пришла на премьеру фильма «Мадам Паутина» в откровенном наряде и привлекла внимание фотографов. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

34-летняя звезда «50 оттенков серого» посетила мероприятие, которое было организовано в Лос-Анджелесе, в «голом» платье, оформленном сияющей сеткой и глубоким декольте. При этом на размещенных кадрах видно, что знаменитость решила отказаться от бюстгальтера.

Джонсон надела открытые черные туфли с ремешками на щиколотках, а в качестве украшений выбрала ожерелье с кулоном. Визажисты сделали ей легкий макияж, подведя глаза черным карандашом и нанеся на губы нюдовую помаду.

Ранее Дакота Джонсон прогулялась по улицам Нью-Йорка в откровенном наряде. Тогда папарацци запечатлели актрису в черном прозрачном платье длины миди из кружева. С этим нарядом артистка надела боди в тон и ботильоны.