Звезда «50 оттенков серого» вышла на публику в прозрачном платье

Американская актриса и модель Дакота Джонсон прогулялась по улицам Нью-Йорка в откровенном наряде. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

Папарацци запечатлели 34-летнюю звезду «50 оттенков серого» в черном прозрачном платье длины миди из кружева. Под упомянутый наряд артистка надела боди в тон, а также ботильоны. Она также примерила удлиненную кожаную куртку.

Свой образ знаменитость дополнила ярко-красной лаковой сумкой и солнцезащитными очками. Кроме того, Джонсон распустила волосы и нанесла макияж в нейтральных тонах.

Ранее в феврале Дакота Джонсон посетила в откровенном наряде бал журнала Vogue в Бразилии. Упомянутый наряд был декорирован многочисленными блестками, расположенными на ткани в виде паутины.