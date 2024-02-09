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09:47, 9 февраля 2024Ценности

Звезда «50 оттенков серого» вышла на публику в прозрачном платье

Фото: MEGA / GC Images / Getty Images

Американская актриса и модель Дакота Джонсон прогулялась по улицам Нью-Йорка в откровенном наряде. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

Папарацци запечатлели 34-летнюю звезду «50 оттенков серого» в черном прозрачном платье длины миди из кружева. Под упомянутый наряд артистка надела боди в тон, а также ботильоны. Она также примерила удлиненную кожаную куртку.

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Свой образ знаменитость дополнила ярко-красной лаковой сумкой и солнцезащитными очками. Кроме того, Джонсон распустила волосы и нанесла макияж в нейтральных тонах.

Ранее в феврале Дакота Джонсон посетила в откровенном наряде бал журнала Vogue в Бразилии. Упомянутый наряд был декорирован многочисленными блестками, расположенными на ткани в виде паутины.

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      Екатерина Ештокина
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