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09:18, 5 февраля 2024Ценности

Звезда «50 оттенков серого» вышла в свет в прозрачном платье

Архивное фото

Архивное фото. Фото: Henry Nicholls / Reuters

Американская актриса и модель Дакота Джонсон посетила в откровенном наряде бал журнала Vogue в Бразилии. Соответствующие снимки публикует Just Jared.

34-летняя звезда «50 оттенков серого» вышла в свет в черном прозрачном платье длины макси от бренда Annie's Ibiza. Упомянутый наряд был декорирован многочисленными блестками, расположенными на ткани в виде паутины. На голову Джонсон надела вуаль из того же материала.

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В качестве обуви Дакота выбрала босоножки на каблуках в тон наряду. Свой образ она дополнила укладкой на длинных распущенных волосах и мейкапом в нейтральных оттенках.

В январе Дакота Джонсон снялась в откровенных образах для шоу Saturday Night Live. Актриса предстала на размещенных кадрах в прозрачном кружевном наряде, который обнажал ее плечи, и отказалась от бюстгальтера,

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      Екатерина Ештокина
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