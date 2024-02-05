Звезда «50 оттенков серого» вышла в свет в прозрачном платье

Американская актриса и модель Дакота Джонсон посетила в откровенном наряде бал журнала Vogue в Бразилии. Соответствующие снимки публикует Just Jared.

34-летняя звезда «50 оттенков серого» вышла в свет в черном прозрачном платье длины макси от бренда Annie's Ibiza. Упомянутый наряд был декорирован многочисленными блестками, расположенными на ткани в виде паутины. На голову Джонсон надела вуаль из того же материала.

В качестве обуви Дакота выбрала босоножки на каблуках в тон наряду. Свой образ она дополнила укладкой на длинных распущенных волосах и мейкапом в нейтральных оттенках.

В январе Дакота Джонсон снялась в откровенных образах для шоу Saturday Night Live. Актриса предстала на размещенных кадрах в прозрачном кружевном наряде, который обнажал ее плечи, и отказалась от бюстгальтера,

