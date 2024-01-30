Звезда «50 оттенков серого» показала фигуру в прозрачном наряде

Американская актриса и модель Дакота Джонсон снялась в откровенных образах для шоу Saturday Night Live. Соответствующая публикация появилась в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) телепередачи.

34-летняя звезда «50 оттенков серого» предстала на размещенных кадрах в прозрачном кружевном наряде, который обнажал ее плечи. При этом знаменитость отказалась от бюстгальтера, так что сквозь ткань просвечивал ее бюст. Также она распустила волосы и держала в руке огромный веер из перьев.

Кроме того, Джонсон примерила черное боди, подчеркивающее ее стройную фигуру, и платье с разрезом до бедра и вырезами на боках и груди. Известно, что артистку запечатлела американский фотограф Мэри Эллен Мэтьюз.

Ранее в январе сообщалось, что колумбийская актриса София Вергара показала фигуру в откровенном виде в кино. 51-летняя звезда снялась в одном из эпизодов сериала «Гризельда» топлес.