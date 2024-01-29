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09:04, 29 января 2024Ценности

51-летняя София Вергара снялась топлес в кино

София Вергара

София Вергара. Фото: Danny Moloshok / Reuters

Колумбийская актриса София Вергара показала фигуру в откровенном виде в кино. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

51-летняя звезда снялась в одном из эпизодов сериала «Гризельда» топлес, отказавшись от бюстгальтера. На размещенных кадрах знаменитость позировала в наполненной водой ванне, демонстрируя обнаженное тело. При этом Вергара собрала длинные волосы, завитые в легкие локоны.

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В еще одном отрывке фильма артистка попала в кадр в постельной сцене. Так, она предстала обнаженной в кровати, повернувшись спиной к камере.

Ранее в январе София Вергара снялась в купальнике. На размещенных кадрах звезда «Американской семейки» продемонстрировала пышную грудь и подтянутое тело.

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      Екатерина Ештокина
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