51-летняя София Вергара снялась топлес в кино

Колумбийская актриса София Вергара показала фигуру в откровенном виде в кино. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

51-летняя звезда снялась в одном из эпизодов сериала «Гризельда» топлес, отказавшись от бюстгальтера. На размещенных кадрах знаменитость позировала в наполненной водой ванне, демонстрируя обнаженное тело. При этом Вергара собрала длинные волосы, завитые в легкие локоны.

В еще одном отрывке фильма артистка попала в кадр в постельной сцене. Так, она предстала обнаженной в кровати, повернувшись спиной к камере.

Ранее в январе София Вергара снялась в купальнике. На размещенных кадрах звезда «Американской семейки» продемонстрировала пышную грудь и подтянутое тело.