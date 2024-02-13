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12:32, 13 февраля 2024Культура

Звезда «Кадетства» рассказала о преследованиях неадекватного поклонника

Актриса Елена Захарова рассказала, что ее преследует психически больной мужчина

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Звезда сериала «Кадетство», актриса Елена Захарова рассказала, что ее преследует неадекватный поклонник. Ее слова приводит «Пятый канал».

По словам Захаровой, психически больной мужчина начал оказывать ей навязчивое внимание два года назад. Он подошел к артистке после спектакля и вручил букет и письмо с признанием. Затем сталкер начал ездить за Захаровой по России и караулить ее возле дома, пугая шестилетнюю дочь актрисы.

«Он меня стоял караулил. Мы подошли вместе к машине: мои родители, моя дочка, мои друзья. Нас было человек восемь. Он при них пытался схватить меня за руку и говорил: "Я ее люблю, я ее люблю"», — вспомнила актриса. Захарова отметила, что поклонник запрыгнул на сцену во время одного из ее спектаклей и заявил, что намерен добиться от нее взаимности.

Актриса сообщила, что обращалась в полицию. Правоохранители выяснили, что мужчина состоит на учете у психиатра. «Его в одном городе даже забирали в полицейский участок. Во Владимире. Администратору он сказал, что пойдет до конца», — рассказала Захарова.

Ранее американская певица Тейлор Свифт захотела подать в суд на студента, отслеживающего ее перемещения на частном самолете.

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      Мария Рюрикова
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