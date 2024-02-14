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08:12, 14 февраля 2024Россия

89-летняя россиянка выпала с пятого этажа и выжила

В Оренбурге 89-летняя женщина выжила после падения с пятого этажа

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

В Оренбурге 89-летняя пенсионерка выжила после падения с пятого этажа. Об этом сообщает интернет-издание ProOren.ru.

ЧП произошло в одной из городских многоэтажек. Женщина поступила в медицинский стационар с травмами, характерными для падения с высоты. Она находится под наблюдением врачей.

Полицейские установили, что россиянка выпала из окна пятого этажа. Сотрудники правоохранительных органов выясняют иные обстоятельства случившегося.

Ранее в Ростове-на-Дону школьница выжила после падения с 16-го этажа. Она получила множественные переломы. Девочку успешно прооперировали, по словам врачей, ей предстоит пройти длительный курс реабилитации.

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      Алан Босиков
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