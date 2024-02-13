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07:31, 13 февраля 2024Россия

Российская школьница выпала с 16 этажа и выжила

Минздрав: в Ростове-на-Дону 14-летняя девочка упала с 16 этажа и выжила

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В Ростове-на-Дону 14-летняя школьница упала с 16-го этажа и выжила. Об этом сообщил Минздрав Ростовской области в Telegram-канале.

«Переломы были очень тяжелые. Фрагментарно-оскольчатый перелом обеих костей голени и сложнейший перелом костей таза, повздошная кость была разрушена полностью. Реконструкцию костей решили делать одномоментно», — рассказал лечащий врач девочки Никита Лущенков.

Он сообщил об успешной операции, проведенной пострадавшему подростку. По его словам, специалисты после падения укрепили девочке кости голени винтами и пластинами, а кости таза — аппаратом наружной фиксации. Металлические конструкции врачи планируют снять через два-два с половиной месяца, после чего наступит период реабилитации, пояснил специалист.

Ранее, в январе 2023 года, в подмосковной Лобне пьяный девятиклассник выпал с балкона 18 этажа и остался жив. Подросток выпил спиртное, после чего попытался присесть на край ограждения общего балкона, поскользнулся и упал. Удар о землю смягчил снег.

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      Анастасия Шейкина
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