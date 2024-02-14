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09:06, 14 февраля 2024Россия

Адвокат избивавших случайных прохожих подростков пригрозил судье адом

В Тюмени адвокат отправленных в СИЗО подростков пригрозил судье адом

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Тюмени адвокат подозреваемых в избиениях случайных прохожих подростков пригрозил судье и прокурору адом. Об этом он заявил после того, как его подзащитных отправили в следственный изолятор, сообщает сетевое издание «Тюмень онлайн».

«Я предупредил и судью, и представителей обвинения, что будут они гореть. И буду свидетелем (...), когда он [судья] будет использован в качестве дров в огне адском», — заявил юрист.

Адвокат раскритиковал помещение подростков в СИЗО, заявив, что в суде «плевать хотят» на юриспруденцию. По его мнению, деяние подростков вовсе не образует состава преступления и должно быть квалифицировано как административное правонарушение.

Поводом к уголовному преследованию подростков стало опубликованное в сети видео, на котором они избивают людей на улицах и снимают это на видео. После этого роликом заинтересовались в полиции.

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      Алан Босиков
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