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15:17, 14 февраля 2024Наука и техника

Отключающие антивирусы программы сравнили с субмаринами

Picus: вирусы научили действовать как субмарины — тихо уничтожать защиту

Фото: Safar Safarov / Unsplash

Специалисты агентства Picus Security рассказали о новых вирусах, способных отключать защитные системы. Об этом сообщает издание BetaNews.

В отчете говорится, что злоумышленники научились пользоваться новыми средствами взлома компьютеров и распространения вирусов. «Мы наблюдаем всплеск ультраскрытых и очень агрессивных вредоносных программ, которые имеют характеристики подводных лодок-убийц», — сравнил действия зловредного ПО с действиями военных подводных лодок основатель Picus Security Сулейман Озарслан.

По его словам, подобно субмаринам, вирусные программы умеют тихо обходить защитные системы и уничтожать антивирусы. «Мы считаем, что киберпреступники меняют тактику в ответ на стандарты безопасности среднего уровня», — заметили специалисты компании.

В материале говорится, что 70 процентов изученных образцов новых вирусов ориентированы на скрытое проникновение. Несмотря на скрытность, вредоносные программы могут поддерживать свою активность и оставаться на удаленной связи с оператором.

В конце января стало известно, что хакеры и киберпреступники начали использовать чат-боты вроде ChatGPT для атак на пользователей интернета. В исследовании «Лаборатории Касперского» говорится, что в даркнете начали обсуждать секретные запросы, с помощью которых можно «взломать» ChatGPT, чтобы чат-бот помогал в создании вирусов и координации атак на пользователей сети.

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      Андрей Ставицкий
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