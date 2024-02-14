Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
00:56, 14 февраля 2024Наука и техника

Армия США получит 600 «Койотов» для перехвата дронов

Defense News: RTX поставит армии США 600 ракет Coyote для перехвата дронов

Кадр: WarLeaks - Military Blog / Youtube

Компания RTX поставит армии США 600 ракет с радиолокационным наведением Coyote («Койот») 2C для перехвата дронов в рамках контракта на сумму 75 миллионов долларов, пишет Defense News.

Военные получат партию перехватчиков менее чем за 30 дней. Отмечается, что армия США уже использует системы Coyote в мобильном и стационарном вариантах. Они входят в интегрированную систему поражения малых дронов LIDS. В публикации подчеркнули, что покупка указывает на рост востребованности подобных боеприпасов.

«Это следует за уведомлением о заключении контракта, в котором описывается намерение военных приобрести и развернуть тысячи ракет-перехватчиков Coyote и сотни связанных с ними пусковых установок и радаров в течение следующих пяти финансовых лет», — пишет издание.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
«Ланцет», «Мальва» и бомбы с крыльями. Какое оружие использовала Россия в 2023 году и как оно повлияло на ход СВО?
«Ланцет», «Мальва» и бомбы с крыльями.Какое оружие использовала Россия в 2023 году и как оно повлияло на ход СВО?
22 декабря 2023

Ранее в феврале стало известно, что Ижевский электро-механический завод «Купол» работает над повышением боевых возможностей зенитного ракетного комплекса «Тор» по борьбе с беспилотниками и высокоточным оружием.

В октябре компания BAE Systems представила прототип бронетранспортера Armored Multi Purpose Vehicle (AMPV) с вооружением для борьбы с дронами. Машина оснащена пушкой, пулеметом и ракетами Stinger.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      Готовы отступать. Новый главком ВСУ назвал условие для оставления позиций украинской армией

      «Манчестер Сити» обыграл «Копенгаген» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

      «Реал» обыграл «РБ Лейпциг» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

      Нетаньяху отверг план «Моссада» и ЦАХАЛ по сделке с ХАМАС

      Пожилой мужчина внезапно нашел 37 родных детей

      Армия США получит 600 «Койотов» для перехвата дронов

      В России указали на риск случайной ядерной войны из-за Байдена

      В Белгороде объявили ракетную опасность

      В Москве заявили о бреши в ядерном щите США

      Премьер Эстонии пообещала продолжить сносить советские памятники

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше