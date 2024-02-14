Армия США получит 600 «Койотов» для перехвата дронов

Defense News: RTX поставит армии США 600 ракет Coyote для перехвата дронов

Компания RTX поставит армии США 600 ракет с радиолокационным наведением Coyote («Койот») 2C для перехвата дронов в рамках контракта на сумму 75 миллионов долларов, пишет Defense News.

Военные получат партию перехватчиков менее чем за 30 дней. Отмечается, что армия США уже использует системы Coyote в мобильном и стационарном вариантах. Они входят в интегрированную систему поражения малых дронов LIDS. В публикации подчеркнули, что покупка указывает на рост востребованности подобных боеприпасов.

«Это следует за уведомлением о заключении контракта, в котором описывается намерение военных приобрести и развернуть тысячи ракет-перехватчиков Coyote и сотни связанных с ними пусковых установок и радаров в течение следующих пяти финансовых лет», — пишет издание.

Ранее в феврале стало известно, что Ижевский электро-механический завод «Купол» работает над повышением боевых возможностей зенитного ракетного комплекса «Тор» по борьбе с беспилотниками и высокоточным оружием.

В октябре компания BAE Systems представила прототип бронетранспортера Armored Multi Purpose Vehicle (AMPV) с вооружением для борьбы с дронами. Машина оснащена пушкой, пулеметом и ракетами Stinger.